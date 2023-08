Traffico Roma del 16-08-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascoltonel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale in Prati in vista del prossimo Giubileo 2025 inizio delle fasi preparatorie del cantiere per la nuova piazza Pia già attive alcune modifiche alla viabilità tra Viale Giulio Cesare via Cola di Rienzo è cambiato il senso di marcia in via Duilio via Attilio Regolo via Fabio Massimo prestare attenzione alla segnaletica ricordiamo la chiusura atral Ostiense Marconi del Ponte dell’Industria In alternativa possibile percorrere Ponte Testaccio Marconi per lavori notturni sulla tangenziale est chiusa dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina la Galleria della Nuova Circonvallazione interna tra l’uscita per la A24 e via Batteria Nomentana in direzione della via Salaria maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul ...