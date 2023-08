Traffico Roma del 16-08-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascoltonel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale la circolazione regolare anche sul Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 in Prati in vista del prossimo Giubileo 2000 25 Iniziate le fasi preparatorie del cantiere per la nuova piazza Pia già attive alcune modifiche alla viabilità tra Viale Giulio Cesare via Cola di Rienzo è cambiato il senso di marcia in via Duilio via Attilio Regolo e via Fabio Massimo prestare attenzione alla segnaletica per lavori di manutenzione dei binari tranviari su Viale Carlo Felice via Emanuele Filiberto Restano chiuse su Viale Carlo Felice la corsia tranviaria e la corsia laterale verso San Giovanni tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto su via Emanuele Filiberto ho chiuso il tratto tra viale Carlo Felice e via Umberto Biancamano ...