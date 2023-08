Traffico Roma del 16-08-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Luceverdetrovati dalla redazione poco ilsulla principale rete viaria della capitale in centro in vista del cantiere che interesserà Piazza Pia modificata la viabilità comprati nel quadrante via Cola di Rienzo viale Giulio Cesare prestare attenzione alla segnaletica all’ esquilino lavori di manutenzione dei binari tranviari su Viale Carlo Felice via Emanuele Filiberto la corsia laterale di viale Carlo Felice tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto in direzione San Giovanni su via Emanuele Filiberto invece è chiuso il tratto e verso da viale Carlo Felice via Umberto Biancamano asporto pubblico sino a giovedì 24 agosto sulla linea della metropolitana interrotta la tratta Ottaviano Arco di Travertino collegamento garantito dalla navetta bus ma-15 regolari le tratte troviamo Battistini Arco di Travertino Anagnina per i dettagli di ...