Traffico Roma del 16-08-2023 ore 08 | 30

(Di mercoledì 16 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione per un incidenterallentato in Viale deignoli all’altezza di via Francesco Donati per un altro incidente rallentamento via del Pescaccio in prossimità di via di Brava tra l’ostiense Marconi ricordiamo la chiusura del Ponte delle Industrie si tratta di lavori che si protrarranno fino a settembre 2024 all’occorrenza si possono utilizzare Ponte Testaccio pure Ponte Marconi trasporto pubblico sino a giovedì 24 agosto sulla linea della metropolitana interrotta la tratta Ottaviano Arco di Travertino collegamento garantito dalla navetta bus ma-15 regolari le tratte Ottaviano Battistini e Arco di Travertino Anagnina è tornata infine regolare la circolazione sulla linea fl5Civitavecchia dopo un incendio in prossimità dei Binari tra Ladispoli Maccarese ...