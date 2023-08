Traffico Roma del 16-08-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione unica segnalazione al momento un incidente in Viale deignoli all’altezza di via Francesco Donati e prestare le dovute attenzioni zona Prati ha preso il via il 10 agosto il cantiere in piazza Pia modificata la viabilità nel quadrante Cola di Rienzo Giulio Cesare cambiati i sensi di marcia in via Fabio Massimo via Virgilio via Attilio Regolo via Attilio via Terenzio attenzione alla segnaletica trasporto pubblico sulla linea fl5Civitavecchia circolazione rallentata per un incendio in prossimità dei Binari tra Ladispoli Cerveteri e Ma sempre in tema di trasporti Vi ricordo che fino a giovedì 24 agosto sulla linea della metropolitana è interrotta la tratta Ottaviano Arco di Travertino collegamento garantito dalla navetta bus 15 regolari detratte Ottaviano Battistini e Arco ...