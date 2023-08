Torino Vs Cagliari | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Gara valida per la prima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I granata vogliono iniziare subito bene la loro stagione davanti al loro pubblico, ma i sardi sono un osso duro e decisi a giocarsi le proprie carte in chiave salvezza.Vssi giocherà lunedì 21 agosto 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Questa sarà la stagione della verità per i granata che dovranno fornire risposte importanti e dimostrare ambizioni europee. Qualcosa si è già intravisto nella sfida di Coppa Italia contro la Feralpisalo’, battuta 4-1,la squadra di Juric è apparsa in gran spolvero. I sardi, dopo la promozione ottenuta all’ultimo secondo nella finale playoff contro il Bari, si propongono come una delle favorite nella ...

. CAMPOBASSO . CATANIA . CIVITAVECCHIA . FIRENZE . FROSINONE . GENOVA . LATINA . MESSINA . MILANO . NAPOLI . PALERMO . PERUGIA . PESCARA . REGGIO CALABRIA . RIETI . ROMA .. TRIESTE . ...... invece, le città che si piazzano nei 4 posti successivi: Pavia, che si assesta al secondo posto, quindi Siena, Pisa, Padova, Bologna,, Firenze e Roma. Soltanto decimo posto per, che ..., per la prima di campionato contro ilClaudio Ranieri sta pensando a Zito Luvumbo come titolare Ilè al lavoro per preparare la prima giornata di campionato contro il. ...

Ultime mosse di mercato per il Cagliari: ecco le ipotesi. Lunedì 21 il ritorno in A col Torino SardiniaPost

Il Torino infatti, scenderà in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino contro il Cagliari, lunedì 21 agosto alle 18:30. Dopo il passaggio del turno di Coppa Italia, i ragazzi di Ivan Juric vogliono ...Tra le gare in programma per la prima giornata anche l’esordio, in casa della neopromossa Frosinone, del Napoli Campione d’Italia La Serie A 2023/2024 alzerà il sipario sul campionato venerdì con quat ...