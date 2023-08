Tiro con l’arco | Coppa del Mondo Parigi 2023 | bene gli azzurri dopo la qualifica del ricurvo

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Nella quarta tappa dideldicon, a, nel pomeriggio ha avuto luogo ladele il primo turno eliminatorio. Nel maschile in cima alla classifica figurano i tre sudcoreani Lee Wo Seok (695), Kim Je Deok (693) e Kim Woojin (688). Per l’Italia decimo Mauro Nespoli (682), trentesimo Matteo Borsani (671), sessantaduesimo Federico Musolesi (660) e novantasettesimo Alessandro Paoli (641). Quest’ultimo ha rotto un flettente durante le 72 frecce e ha dovuto gareggiare condi riserva anche nel primo scontro, dove è stato battuto da Hall (Gbr) 6-0. Musolesi è riuscito a superare allo spareggio Tai (Tpe) 6-5 (10-9) e venerdì affronterà ai 32esimi Kim Woojin (Kor). Borsani ha avuto la meglio su Goncalves (Por) ...

Il secondo ad impressionare è stato l'autore del gol Almqvist che aveva già sfiorato la marcatura in un'occasione precedenteuna giro su cui il portiere si è dovuto impegnare. L'esterno ...Spero davvero che, qualora dovesse perdereil numero 40, non parta ilal piattello'. L'ex tennista ha infine concluso spiegando che è ancora presto per valutare la giovane carriera di Sinner.La terza atleta campana qualificata per Parigi è Silvana Stanco nela Volo. La ragazza di origine irpina è stata la prima a staccare il passla medaglia d'oro agli europei del 2022 nella ...

Tiro con l'arco, Coppa del Mondo Parigi 2023: fuori le squadre del compound, iniziati i primi turni del ricurvo OA Sport

Ferragosto di lavoro per molti onorevoli azzurri, a partire dal leader Tajani: "Escludere le banche del territorio dal provvedimento. Stiamo preparando ...Grazie alla collaborazione con l'amministrazione di Villa di Tirano e all'instancabile impegno dell'Assessore Daniela Morelli, insieme alla generosità degli abitanti, si è realizzata un'occasione ...