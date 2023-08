Tiro a volo | Mondiali skeet | azzurri in pedana per gli allenamenti ufficiali

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Baku, 16 ago. - (Adnkronos) - Il Gran Mondiale diè pronto per iniziare. Al Baku Shooting Center oggi le pedane hanno accolto gli specialisti diper gli, ultimo test prima della gara iridata che metterà in palio 4 Carte Olimpiche per i Giochi di Parigi 2024 in ogni evento. La Squadra Azzurra del Direttore Tecnico Andrea Benelli si presenterà in gara forte delle tre Carte già al sicuro nel forziere italiano, le due femminili conquistate da Diana Bacosi e Martina Bartolomei e quella maschile centrata da Luigi Lodde. All'appello ne manca solo una al maschile e per tentare il tutto per tutto il Tecnico italiano ha deciso di schierare inTammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), poco più di un mese fa medaglia d'argento nella Coppa del ...

Tutto pronto per il Mondiale di tiro a volo, che avrà inizio domani a Baku, in Azerbaijan. Nella capitale azera da oggi le pedane hanno accolto gli specialisti di skeet per gli allenamenti ufficiali in vista della gara iridata che ...Il calendario completo di tiro a segno dei Mondiali di Baku 2023 : ecco tutte le informazioni per seguire la manifestazione. La rassegna iridata in Azerbaijan vedrà svolgersi gare di tiro a segno da giovedì 17 agosto a venerdì 25 agosto, seguiranno poi le specialità non olimpiche e la cerimonia di chiusura, prevista venerdì 1 settembre. Cresce dunque l'attesa per un ...

