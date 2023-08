Tiago Pinto | 'Paredes voleva tornare alla Roma'

Le alternative a Zapata Visto che Zapata non si sblocca e la fretta che sale per l'inizio del campionato (kick - off domenica alle 18:30 contro la Salernitana all' Olimpico )continua a ...... questa sua volontà così forte ci ha reso ancora più convinti di riportarlo in giallorosso e oggi siamo felici di poterlo rivedere con la maglia della Roma addosso", ha commentato, ...Poi anche le parole del General Manager: "Appena ha saputo del nostro interessamento, Leandro ci ha fatto capire che il suo obiettivo era tornare alla Roma: questa sua volontà così forte ...

L'argentino avrà il numero dell'ex capitano che nessuno aveva più indossato. "Non mi sarei mai permesso senza la sua autorizzazione" ...Il centrocampista argentino ex Juve e Psg è stato ufficializzato dai giallorossi con un comunicato: i dettagli del contratto e la scelta della maglia ...