The Kolors | per il Comune concerto annullato | per lo staff del gruppo mai programmato

Siamo stati sfortunati sul forfait forzato deidurante la Notte Rosa. Rivendichiamo però tante iniziative diffuse, da migliaia di persone, come Beaches Brew, Spiagge Soul e, quest'anno, ...Il programma di Deejay On Stage prosegue ogni giorno con Play Deejay e nella serata di venerdì 18 agosto con Ernia e. Il progetto, l'organizzazione e la realizzazione di Deejay On Stage è ...Il programma di DEEJAY On Stage prosegue ogni giorno con Play DEEJAY e nella serata di venerdì 18 agosto con Ernia e. Il progetto, l'organizzazione e la realizzazione di Deejay On Stage è ...

The Kolors in concerto a Rodi Garganico FoggiaToday

“Un grande ringraziamento – riprende il discorso Marcattili, concludendolo – va non solo agli uffici comunali, ma a tutte le associazione che sono state coinvolte nell'organizzazione dell'evento, ...Successo a DeeJay on stage: venerdì arrivano Ernia e The Kolors, poi lunedì la serata speciale assieme agli Articolo 31 ...