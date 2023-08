The Bear 2 | recensione | se possibile | ancora più bella

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ladi The2, una seconda stagione meno frenetica, ma, sepiùdella prima. La cucina come mezzo per esplorare il senso della vita. Su Disney+. La prima stagione di Theè ambientata nella cucina di un ristorante, ma in realtà è girata come fosse un film di guerra. La tensione e il livello di stress della brigata sembrano molto simili a quella dei soldati in trincea. Siamo a Chicago, nella paninoteca The Original Beef of Chicagoland, attività a conduzione familiare. Quando il titolare, Mikey (Jon Bernthal), si suicida, è il fratello minore, Carmy (Jeremy Allen White), a prendere in mano la situazione. Nonostante sia uno chef rinomato, quel posto per lui diventa la cosa più importante: salvare The Beef è il suo modo di …