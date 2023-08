The Bear 2 | la recensione della seconda stagione su Disney+

(Di mercoledì 16 agosto 2023) La serie: The2, 2023. Creata da: Christopher Storer. Cast: Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bacharach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colòn-Zayas. Genere: Drammatico, Commedia. Durata: 10 episodi/35 minuti circa. Dove l’abbiamo vista: Su, in anteprima stampa. Trama: Di fronte all’urgenza di aprire un nuovo ristorante con un nuovo nome, Carmy e il suo team di chef e di aiutanti in cucina deve prepararsi a restaurare l’intero locale primatanto agognata apertura del The. Ma gli intoppi prima del grande evento saranno molteplici. Il 2022 è stato l’anno di debutto di una delle serie televisive rivelazione degli ultimi tempi, un colpo di fulmine seriale che ha progressivamente conquistato tutti, critica e spettatori. Ideata da Christopher Storer ed interpretata da Jeremy Allen ...

