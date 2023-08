Tg1 | l' ultima EREZIONE dell' Etna | Dania Mondini e la gaffe virale sulla chiusura dell' aeroporto di Catania - VIDEO

A un anno dalla suaapparizione Emma D'Aquino è tornata alla conduzione deldelle ore 20 . In questi ultimi 12 mesi la giornalista è stata impegnata con due programmi: Amore criminale e Vittime collaterali . ......00 -20:30 - Techetechete' 21:25 - Hello again - Un giorno per sempre 23:05 -Sera 23:10 - ...05 - WALKER TEXAS RANGER III - RODEO 21:00 - LA LEGGE DEL CRIMINE 23:00 - L'MISSIONE 01:21 - ...Guida tv di martedì 15 agosto: i programmi della sera Rai 1 18:45 - Reazione a catena 20:00 -...00 - Hawaii Five - 0 20:30 - Tg2 21:00 - Calibro 9 22:45 - Bar Stella 23:45 -traccia: ...

Emma D’Aquino torna a condurre il Tg1 delle 20: non accadeva da agosto 2022, la svolta con il nuovo… Il Fatto Quotidiano

Il telegiornale della prima rete Rai sembra aver intrapreso una nuova linea editorale più pop, ma alcune scelte nelle scalette non convincono: il caso dell'apertura sulla notizia del combattimento tra ...A un anno dalla sua ultima apparizione Emma D’Aquino è tornata alla conduzione del Tg1 delle ore 20. In questi ultimi 12 mesi la giornalista è stata impegnata con due programmi: Amore criminale e Vitt ...