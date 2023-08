... dapprima, citato in giudizio e poi costretto a un esorbitante. 1,2 miliardi di ... Attualmente fuori dal, Jackson " secondo i legali di Jane " non sarebbe stato estradato per ...Ora un giudice federale di Waco,, ha dato ragione a Strober. Google ha espresso dissenso, ... Con quest'ultima Meta ha patteggiato une si può dire, forse, che la scelta del nuovo ...Soren Aldaco, in, chiede 1 milione di dollari ai medici che le hanno prescritto il testosterone all'età di 17 ... Con questa causa Soren spera, non solo di cercare unper i torti che ...

Texas, risarcimento di 1,2 miliardi di dollari per donna vittima di revenge porn TGLA7

L’uomo, dopo la rottura della relazione, aveva diffuso immagini intime della sua ex a parenti, amici e datori di lavoro creando falsi account sui social media.Voleva metterla in imbarazzo e molestarla. Voleva tormentarla e umiliarla, farla vergognare pubblicamente. E ce l’ha fatta, pubblicando su internet foto intime della sua ex ragazza. Ovviamente, senza ...