Tetto a tariffe voli | lettera compagnie aeree all’Ue contro l’Italia Bruxelles | la esaminiamo Mimit | in linea con direttive europee

... varato dal governo italiano per limitare leaeree su alcune rotte, come quelle per la Sicilia e la Sardegna. L'associazione di categoria Airlines for Europe (A4E) ha inviato una lettera ..."Secondo le compagnie aeree, le proposte del governo Meloni rappresentano "un insolito tentativo di limitare le". L'ente commerciale Airlines for Europe ha "invitato Bruxelles a chiarire con ...Unalleaeree, poi, "violerebbe" il diritto delle compagnie "di competere ogni volta che è possibile, di fissare i prezzi e di definire i servizi come meglio ...

Tetto a tariffe voli, lettera compagnie aeree all'Ue contro l’Italia. Bruxelles: la esaminiamo. ... Il Sole 24 ORE

Non solo Ryanair. Contro la stretta italiana sul caro-voli si schiera anche l'associazione europea delle compagnie aeree, Airlines for Europe, che oltre al vettore irlandese raggruppa anche vettori ...La Commissione ha dichiarato che "valuterà la compatibilità con il diritto dell'Ue di qualsiasi misura adottata" ...