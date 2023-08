Test Qual è il tuo animale-guida?

Leggi su dilei

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Nelle tradizioni dei nativi americani gli animali hanno una grande importanza simbolica. Vengono usati per comunicare i valori e le credenze spirituali delle comunità, appaiono nei miti di creazione di molte tribù mentre le immagini di animali vengono spesso utilizzate per condividere storie familiari, di clan e personali. Inoltre, in molte culture indigene è molto viva la tradizione degli animali-o spiriti animali, considerati come insegnanti o messaggeri che sono in connessione profonda con gli individui per proteggerli,rli, aiutarli nei momenti più critici o importanti della vita. Un legame di protezione La tradizione però vuole che non si possa scegliere il propriospirituale, ma è lui che sceglie la persona con cui creare un legame di protezione. Questa connessione consente ...