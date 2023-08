Terra Amara Anticipazioni 17 agosto 2023 Replica | Yilmaz in carcere Zuleyha sposa Demir!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca, in onda dal 21 al 27 agosto 2023 su Canale 5 , come sempre a partire dalle 14.10 . Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana . Puntata in onda Lunedì 21 agosto 2023 ...... Rai Uno: Estate in Diretta ha interessato 844.000 spettatori (12.1%); Canale 5: Beautiful è stato seguito da 1.308.000 telespettatori (15.8%); Canale 5:ha conquistato 1.319.000 ...Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ,, La Promessa , My Home My Destiny e Un Altro Domani , che andranno in onda oggi, 16 agosto 2023 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester ...

Terra amara, in onda le repliche su Canale 5: quando riprendono con le puntate inedite SuperGuidaTV

Umit assicurerà Demir di essersi innamorata perdutamente di lui, motivo per il quale la vendetta ai suoi danni non è stata portata a termine. Come se non bastasse, anche Fikret la minaccerà essendo ...Le anticipazioni di Terra amara per le prossime puntate in onda in Italia ci rivelano una svolta clamorosa: la dichiarazione di Zuleyha a Demir ...