Tentata rapina e violenza sessuale | domiciliari per un 34enne

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella prima mattinata di ieri 15 agosto, la Polizia di Stato della Questura di Caserta – Squadra Mobile e Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha dato esecuzione alla ordinanza applicativa della misura cautelare degli arrestinei confronti di un trentaquattrenne casertano, con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti, già destinatario di un divieto di accedere alle manifestazioni sportive (D.A.SPO.) con durata quinquennale. La misura degli arrestiè stata emessa, su richiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, essendo stato raccolto un quadro gravemente indiziario per i reati die ...