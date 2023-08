L'azzurra si è imposta in tre set sulla statunitense Bernarda Pera ROMA - Esordio vincente per Martina Trevisan nel tabellone principale del "Western & Southern Open", settimoWTA 1000 dotato di un montepremi di 2.788.468 dollari di scena sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un ATP Masters 1000). La 29enne mancina di Firenze,......di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. L'azzurra sta ritrovando il suoin Ohio dove, dopo i due incontri portati a casa nelle qualificazioni, è riuscita ......in programma dal 13 al 20 agosto. Ad un mese di distanza dalla cocente sconfitta patita ...canadese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport(203) . Sarà ...

Tennis: Torneo Cincinnati. Martina Trevisan al 2° turno contro Pegula Tiscali

Agenzia Cincinnati, 16 ago. -Carlos Alcaraz approda a fatica agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati (cemento, montepremi 6.600.000 dollari). Lo spagnolo, numero 1 del mondo e ...L'azzurra si è imposta in tre set sulla statunitense Bernarda Pera ROMA (ITALPRESS) - Esordio vincente per Martina Trevisan nel tabellone ...