Tenerife | un 25enne cuneese muore travolto da un' onda anomala | salva la fidanzata

(Di mercoledì 16 agosto 2023) La: 'Soccorsi in ritardo, Luca si potevare' Secondo il racconto della 'Stampa', Alessia è stata portata a terra dai bagnini del servizio comunale di soccorso balneare e assistita dal ...

I familiari di Luca sono già aIllavorava come impiegato nell'ufficio tecnico di una ditta di Peveragno ed era diplomato all'Ipsia di Cuneo. I suoi familiari, il papà Alfio, la mamma ...Secondo quanto riportato da 'La Stampa', ilproveniente dalla frazione di Cuneo di Madonna ... a Santiago del Teide, comune di. La 23enne è riuscita a non perdere i sensi ed è stata ...... il 14, nella costa dei Giganti, a Santiago del Teide,. Le ricerche sono state condotte anche dal Nucleo sub della polizia spagnola. La vittima è ildi Cuneo Luca Brignone, che si ...

Era a Tenerife per una vacanza con la fidanzata, ma è stato travolto mentre era a riva da un'onda anomala ed è morto a soli 25 anni. Luca Brignone era originario di un piccolo ...Il corpo del giovane è stato restituito dal mare solo molte ore dopo essere stato inghiottito dall'acqua. La coppia era in una caletta. La fidanzata: "Soccorsi in ritardo" ...