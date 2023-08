Tenerife | italiano morto travolto da un' onda anomala | la ragazza | ' Luca si poteva salvare'

(Di mercoledì 16 agosto 2023) A, un 25enne di Cuneo in vacanza con la fidanzata èdopo essere statoda un'. I due erano in spiaggia sulla costa dei Giganti, a Santiago del Teide. L'incidente è ...

Il corpo del ragazzoè stato trovato in mare solo il giorno dopo. Luca Brignone muore a 25 anni aIn seguito a una chiamata d'emergenza, poco prima delle 15 di lunedì 14 agosto, i ..., un 25enne di Cuneo in vacanza con la fidanzata è morto dopo essere stato travolto da un'onda anomala. I due erano in spiaggia sulla costa dei Giganti, a Santiago del Teide. L'incidente è ...Nella giornata di ieri 15 agosto, lungo la costa di, nelle Isole Canarie, in Spagna , è stato scoperto il corpo senza vita di un giovane. La vittima, Luca Brignone, aveva 25 anni ed era originario di Cuneo. È probabile che sia stato ...

Onda anomala lo travolge a Tenerife, turista italiano muore a 25 ... Il Denaro

Un ragazzo italiano è stato trovato morto in mare ieri in un punto della costa di Tenerife (Canarie), dove è probabilmente stato sorpreso e travolto da forti onde mentre si trovava in vacanza con la f ...Era a Tenerife per una vacanza con la fidanzata, ma è stato travolto mentre era a riva da un'onda anomala ed è morto a soli 25 anni. Luca Brignone era originario di un piccolo paese in provincia di ...