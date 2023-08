Telemarketing molesto | come segnalare le chiamate indesiderate

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ancora problemi per il Registro pubblico delle opposizioni. Cosa può fare il cittadino per difendersi

Ancora problemi per il Registro pubblico delle opposizioni. Cosa può fare il cittadino per difendersiSembrava che il nuovo registro pubblico delle opposizioni potesse essere quell'argine che avrebbe frenato l'avanzata delselvaggio e delle volte anche, invece i call center (non tutti, sia chiaro, ma una fetta non trascurabile) hanno saputo reinventarsi facendo spalancare ancora una volta le ...Da tempo ci si interroga, e si cerca di intervenire, su fenomeno e limiti dele soprattutto del suo utilizzo "". Se dunque fino a poco tempo fa attraverso(tecnica ...

Il registro pubblico delle opposizioni per bloccare le telefonate moleste delle aziende che propongono offerte commerciali indesiderate è in vigore dal 27 luglio 2022. Sono 28 milioni le utenze ...ROMA - A più di un anno dalla sua entrata in vigore (il 27 luglio 2022), il registro pubblico delle opposizioni contro il telemarketing selvaggio, conta 28 mil ...