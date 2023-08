Per questo, l'associazione che riunisce le principali- cost europee - ma include anche Air ... vieta di fissare in modo dinamico lese ricorrono tre condizioni assieme... se sono applicate ...Limitare leche gli algoritmi prevedono capaci di alzare fino al 200% sui prezzi medi, per ...2 miliardi di euro gli incentivi ricevuti dalle compagnie, soprattuttocost, per aprire hub ...... più compagnie aeree iniziano a riconsiderare queste" , spiega l'esperto. James ha spiegato ..."spese extra" che fanno lievitare il costo del biglietto fino a far perdere il concetto dicost ...

Tariffe: low cost atterrano a Bruxelles. La Commissione: vi faremo sapere TGLA7

Sassari Le compagnie aeree temono che il decreto del governo italiano sulle tariffe possa avere un effetto domino e decidono di rivolgersi direttamente alla Commissione Ue con una lettera – riportata ...Per questo, l'associazione che riunisce le principali low-cost europee - ma include anche Air France e Lufthansa - ha scritto, come era prevedibile, alla Commissione di Bruxelles per capire se il ...