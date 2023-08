Tanti profitti | pochi prestiti | la verità sul sistema banche

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Se oggi in Italia circolano circa 2 mila miliardi di “liquidità” o in Eurozona circa 20 mila miliardi è perché negli ultimi decenni sono leche li hanno creati. I soldi non crescono da soli sugli alberi e non sono più monete di argento e oro in quantità limitata, sono al 90% “saldi del conto in banca”. Qualcuno ha avuto il compito nelattuale di creare questi 2 mila miliardi che appaiono nei conti bancari in Italia. Le famiglie e le imprese non possono creare soldi e lo Stato che poteva ha smesso di farlo. Per cui, in quasi tutti i Paesi lo Stato ha delegato il compito di creare il denaro alle. Come lo creano? Sotto forma di debito che va restituito con interessi per cui ci possono essere problemi ogni tanto. Di conseguenza tutti gli Stati regolano e controllano leperché non creino troppo ...