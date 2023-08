Tajani | mai accordi con Le Pen e Afd | certe posizioni mi fanno schifo

(Di mercoledì 16 agosto 2023) "Nessuno in Europa farà mai un accordo con Marine Le Pen e Alternative für Deutschland perché quando dicono che un bambino disabile deve essere emarginato e messo in una classe da solo, è una vergogna, mi fa". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio, a La Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca)."Ma - ha aggiunto- la questione dell'alleanza con la Le Pen non ha nulla a che fare col Governo. In Europa non esistono Forza Italia, la Lega, Fratelli d'Italia. Esistono partiti europei. Se l'idea è quella di avere un'alternanza in Europa, l'unico modo possibile è quello di trovare un accordo tra popolari, conservatori e liberali. Io quando sono stato eletto alla presidenza del Parlamento europeo sono stato votato con questa maggioranza e Salvini non mi votò dicendo che popolari e socialisti erano ...

