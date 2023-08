Tabellone Wta 1000 Cincinnati 2023 | Swiatek e Sabalenka guidano il seeding | Cocciaretto al via

(Di mercoledì 16 agosto 2023) E’ stato sorteggiato ilprincipale del torneo Wtadi, torneo in programma sul cemento canadese dal 13 al 20 agosto. La prima testa di serie è la numero uno al mondo Iga, seguita da Arynaed Elena Rybakina. Al via anche la nostra Elisabetta, entrata in extremis e subito opposta ad una tennista di casa, ovvero Sloane Stephens. Decisamente intrigante il primo turno tra Elina Svitolina e Caroline Wozniacki, quest’ultima al secondo torneo dal suo rientro sul circuito. Di seguito ecco ilcompleto con gli accoppiamenti in costante aggiornamento. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYWTA...

...30 in diretta Sky SportCincinnati Trevisan - Pegula, dalle ore 17 su Supertennis e Supertennix Paolini - Bucsa, dalle ore 21:15, su Supertennis e Supertennix Sara Zabeo Ilmaschile US ...Capisco che bisogna fare gli interessi delle televisioni, ma ho chiesto allaalcuni dati per ... perché se perdi al primo turno sei bloccato ad allenarti lì per tredici giorni! Qui ilè a ...Sara Zabeo Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022

WTA Cincinnati, tabellone: torna Jabeur, possibile quarto con Sabalenka. Cocciaretto aspetta altre italiane dalle quali Ubitennis

Bell'esordio per Martina Trevisan nel tabellone principale del 'Western & Southern Open', torneo Wta 1000 con un montepremi di 2.788.468 dollari in svolgimento sui campi in cemento di Mason, un ...Il Cincinnati Open di tennis è un torneo WTA e ATP in programma dal 13 al 20 agosto 2023 negli Stati Uniti. I campioni in carica del master 1000 sono Coric per il singolare maschile e Garcia per quell ...