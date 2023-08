La motivazione:avevano "tempistiche diverse" per quanto riguarda il piano quinquennale di Alpine di lottare per vittorie e titoli mondiali. De Meo: "Alpine deve diventare un ...... a metà campionato, la casa francese ha licenziato il Team Principal Otmar, il Direttore ... in cui periodo in cui la squadra era ancora nota con il nome di: Cyril Abiteboul . L'......Scuderia è uno dei candidati più credibili per rilevare il posto lasciato libero da Otmar... Proprio per questo Luca de Meo - amministratore delegato- sarebbe fortemente interessato ...

Szafnauer: "Renault Vogliono vincere subito ma in F.1 non funziona così" Autosprint.it

Parole al veleno da parte dell'ormai ex Team Principal Alpine, che punta il dito contro la mancanza di pazienza da parte della casa madre ...Parlando con SiriusXM, Szafnauer ha dichiarato di "non poter concordare con De Meo una tempistica irrealistica", affermando che la dirigenza Renault non ha capito cosa serve per avere successo in F1.