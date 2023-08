Supercoppa | festa City | Siviglia k o ai rigori

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il Pireo – Il Manchestervince laeuropea per la prima volta. La formazione di Pep Guardiola batte ilper 6-5 dopo i calci di rigore, aggiudicandosi il trofeo dopo l’1-1 dei 90 minuti regolamentari. Gudelj sbaglia il penalty decisivo centrando la traversa. Il match Ilsi insedia nella metà campo avversaria, chiamando Bounou alla parata in almeno 3 occasioni senza però innescare Haaland con continuità. Ilsi difende e riparte quando ha spazio: alla prima occasione vera, gli spagnoli passano in vantaggio. Al 25? arriva il gol En-Nesyri, a segno con un potente colpo di testa. I campioni d’Inghilterra cercano di aumentare la pressione e si sbilanciano. In avvio di ripresa serve un miracolo di Ederson al 50? per negare il raddoppio a En-Nesyri, che si rende pericoloso ...

Allo stadio Georgios Karaiskakis del Pireo la Supercoppa europea si è risolta ai calci di rigore e a vincerla è stato il Manchester City, che ha piegato il Siviglia dopo che i tempi regolamentari si ...Il Manchester City ha battuto ai calci di rigore il Siviglia e si è portato a casa la prima Supercoppa Europea della sua storia. I campioni d'Europa in carica non sono stati brillanti come al solito e ...