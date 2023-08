Suicida dopo annuncio su Fb | la figlia | “I suoi appelli inascoltati”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Centinaia di persone sul marciapiede e schiamazzi insopportabili fino a notte fonda: abbiamo chiamato più volte le forze dell’ordine, ci siamo rivolti alle istituzioni che ci hanno garantito aiuti e controlli ma poi non ci rispondevano nemmeno al telefono: siamo distrutti, mio padre era stremato dalla situazione di violenza psicologica del locale e dall’inerzia delle istituzioni”. A parlare è Arianna Trimarchi,di Paolo Trimarchi, il 61enne di Afragola (Napoli) che, secondo quanto riferisce la famiglia, adesso assistita dall’avvocato Sergio Pisani, si è tolto la vita esasperato da una diatriba con un commerciante. Trimarchi,avere annunciato il suicidio con un post su Facebook, si è tolto la vita impiccandosi. Il suo corpo è stato trovato sabato scorso, nel negozio dove lavorava. Arianna ha anche diffuso in un ...

Suicida dopo annuncio su Fb: figlia, 'suoi appelli inascoltati' Agenzia ANSA

"Centinaia di persone sul marciapiede e schiamazzi insopportabili fino a notte fonda: abbiamo chiamato più volte le forze dell'ordine, ci siamo rivolti alle istituzioni che ci hanno garantito aiuti e ...