Stranger Things | una fan | convinta di avere una relazione con Dacre Montgomery | ha lasciato il marito

Dacre Montgomery è, involontariamente, al centro di un inganno online che ha portato una giovane fan dia lasciare il marito e donare migliaia di dollari a una persona che si è finta il suo attore preferito. La truffa ha portato la donna a credere di avere una relazione segreta con l'...Le serie TV statunitensi e internazionali sono tra le più consumate, con titoli come 'La Casa di Carta', '' e 'Game of Thrones' che hanno catturato l'immaginazione del pubblico ...Leggi Anche Truffe affettive online, 'Ecco come ho incastrato l'uomo che mi ha ingannata' L'incontro online McKala (il nome della donna) dopo aver lasciato il marito e aver inviato all'attore migliaia ...

Crede di essere fidanzata con la star di Stranger Things, ma è una truffa: “Per lui ho lasciato mio… Il Fatto Quotidiano

Millie Bobby Brown è la star della serie Netflix Stranger Things. L'attrice ha fatto un annuncio che ha gettato nella disperazione i fan.Spettacolo Roma - 16/08/2023 16:22 - Ecco una storia che ci dimostra quanto l'amore possa farci fare cose strampalate: questa mamma single ha raccontato la sua incredibile vicenda ...