Strage Erba | Olindo svela il suo desiderio | “Sogno con Rosa di…”

(Di mercoledì 16 agosto 2023)diRomanoqual è il suo: nello stesso è presente anche la moglieBazzi Uno si trova nel carcere di Opera (lui), mentre un altro in quello di Bollate (lei). Condannati all’ergastolo, in tutte e tre i gradi di giudizio, per ladi. Uno dei pluriomicidi che hanno sconvolto il nostro Paese. Ricordiamo che l’11 dicembre del 2006, in via Armando Diaz, vennero uccise quattro persone: Raffaella Castagna, il piccolo Youssef, Paola Galli e Valeria Cherubini. Mario Frigerio è stato l’unico testimone che è riuscito a salvarsi, nonostante la ferita al collo con un coltello. La sua testimonianza è stata di fondamentale importanza per accusare proprio la coppia di...

Condannato all'ergastolo in tutti e tre i gradi di giudizio per ladi, Olindo Romano , 61 anni, dal carcere di Opera, dove si trova detenuto (la moglie Rosa Bazzi è in quello di Bollate ndr ), ha concesso un'intervista esclusiva al settimanale Cronaca ...approfondimento Scappa da comunità e ruba in negozi, arrestato minore FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronacadi, dagli omicidi alla richiesta di revisione del ...

Condannato all'ergastolo con la moglie Rosa Bazzi per la strage di Erba del 2006, si proclama innocente e in un'intervista esclusiva al settimanale fa progetti su quello che potrebbe essere il suo fut ...