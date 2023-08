L'incontro per caso nell'ospedale di San Giovanni Rotondo, per luiè sempre stato un ...Prosegue il percorso di riabilitazione di, che più di un anno fa fu colpito da emorragia cerebrale mentre partecipava ad un evento di beneficenza ad Asti. L'ultima dedica del figlio Andrea su Instagram commuove la rete e ...Mezzo miracolo San Pio (e i medici) lo hanno già compiuto:, dopo 16 mesi dalla grande paura - ricovero in condizioni disperate per un improvviso aneurisma - due giorni fa ha fatto la prima uscita pubblica; cena in famiglia in un ristorante a ...

Stefano Tacconi in carrozzina a San Giovanni Rotondo, il figlio: “Ricominciamo da qui” Perizona

E’ sempre Andrea, il figlio di Stefano Tacconi, a raccontare dei progressi di suo padre dopo l’ictus che l’ha colpito più di un anno fa, della loro strada in salita. Questa volta sui social arriva ..."Ricominciamo da qui". Inizia così il post social di Andrea Tacconi, figlio di Stefano, ex portiere della Juventus, colpito nel 23 aprile del 2022 da una ischemia celebrale. Dopo un lungo ricovero il ...