Stefania Pezzopane riempita d’insulti | l’orrore contro l’ex deputata e la risposta esemplare

(Di mercoledì 16 agosto 2023)è nata il 4 gennaio 1960 (63 anni). Ex membro della Camera dei deputati eletta in occasione delle elezioni politiche del 2018, tra le lista del PD nella circoscrizione Abruzzo, dove è stata nominata capolista del collegio plurinominale Abruzzo venendo successivamente nominata nell’ufficio di presidenza del gruppo PD. A Palazzo Montecitorio è stata membro dell’VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) dal 2018. Non ricandidatasi alle elezioni politiche del 2022, ha terminato il suo incarico parlamentare nell’ottobre dello stesso anno. (continua) Leggi anche: Belen Rodriguez e Stefano De Marino, spunta la verità esplosiva sulla crisi Leggi anche: Fiorello, il racconto di una terribile disavventura: cosa gli è successo La vita privata diHa sposato Fulvio Angelini, da cui ...

nel mirino degli hater per essere rimasta in buoni rapporti con il suo ex, Simone Coccia . Gli attacchi sono partiti dopo che i due hanno pubblicato una foto in cui sorridono ...Il ritorno di fiamma trae Simone Coccia non è piaciuto a tutti: le reazioni sui social, infatti, si sono divise tra quelle che sostenevano la coppia e quelle che invece la criticavano, giustificando la ...... dicono ache è ''nana, racchia, vecchia'', la sua replica da applausi

Stefania Pezzopane, insulti a raffica "Ne ho il diritto": una risposta clamorosa Liberoquotidiano.it

L'ex deputata risponde agli hater dopo gli insulti ricevuti in seguito al riavvicinamento con lo storico ex Simone Coccia: la risposta è elegante e garbata ...Nuovo post, soliti insulti. Ma questa volta Stefania Pezzopane non ci sta e risponde in modo magistrale a tutti quei leoni da tastiera che puntualmente le riversano addosso fiumi di odio immotivato.