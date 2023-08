Stefania Pezzopane replica ai duri insulti degli utenti sul web

Il durissimo sfogo disui ...L'ex deputata del PD è stufa dei messaggi carichi d'odio che riceve via social Stavolta la 63enne ha deciso di replicare per le rime ai suoi tanti haternon ne può più, continua a ricevere attacchi pesantissimi via social. L'ex deputata del Partito Democratico , 63 anni, ha una frequentazione con il giovane Simone Coccia Colaiuta (i ...Poche righe per ribadire il proprio diritto ad essere una donna come tante, l'ex Senatrice, oggi consigliera di opposizione in comune dell'Aquila, non le manda a dire agli haters che riempiono di insulti la bacheca del suo ex Simone Coccia Colaiuta praticamente ogni volta ...

Stefania Pezzopane criticata perché ancora amica di Simone Coccia Colaiuta: Ci siamo lasciati bene Fanpage.it

Stefania Pezzopane sbotta sui social dopo aer ricevuti gli ennesimi insulti e attacchi. Ecco come ha replicato agli haters l'ex onorevole ...Lo abbiamo detto migliaia di volte, i social possono essere un luogo di scambio, di crescita, di unione ma anche un bruttissimo posto in cui portare le proprie frustrazioni. Lo sa bene Stefania Pezzop ...