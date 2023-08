(Di mercoledì 16 agosto 2023), Edoardoriuscirà a diventare undei giallorossi in questa nuova stagione? José Mourinho ama rivendicare il suo lavoro con i giovani in casa. Tra i più importanti c’è quello su e con Edoardo, definito simpaticamente «cane malato» per l’aggressività che mette in campo. Il ventunenne, recentemente, ha espresso in diversi interventi i concetti base del suo momento. In primis, per l’appunto, il rapporto con lo Special One: «Abbiamo molta empatia, il rapporto è maturato in questi anni e spero continui così. Il mister mi ha dato un metodo di lavoro a cui non ero abituato, è un tipo di allenatore che richiede un determinato tipo di cose. Ho avuto la fortuna di iniziare dal massimo, dato che parliamo di uno dei migliori al mondo. Ho avuto la fortuna di ...

Lacerca con una certa urgenza un attaccante. E, data la complicazione relativa all'acquisto del brasiliano del Santos Marcos Leonardo... Lacerca con una certa urgenza un attaccante. E, data la complicazione relativa all'acquisto del brasiliano del Santos Marcos Leonardo, sta pensando di rivolgersi al mercato interno. L'idea è di ...... si tratta di un acquisto azzeccato', ha dichiarato Cafu aPerform durante il media day in ... Cafu ha anche parlato del successo della sua ex squadra, la, che ha vinto il suo primo trofeo ...Lacerca con una certa urgenza un attaccante. E, data la complicazione relativa all'acquisto del brasiliano del Santos Marcos Leonardo... Lacerca con una certa urgenza un attaccante. E, data la complicazione relativa all'acquisto del brasiliano del Santos Marcos Leonardo, sta pensando di rivolgersi al mercato interno. L'idea è di ...

STATS – Roma, Bove diventerà un giocatore centrale Calcio News 24

In questa lunga intervista Pensosi si è espresso sulla finestra di calciomercato estiva e sull’imminente nuova stagione di Serie A.Manchester City, who face Sevilla on Wednesday, have already participated in the English curtain raiser and lost the Community Shield to Arsenal in penalties. Pep Guardiola has a significant ...