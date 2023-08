Squallido e vile | lo sconcerto della politica romana | cos' hanno svaligiato

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Svaligiata la scorsa notte la sede del Banco Alimentare di Aprilia in provincia di Latina, che ha il magazzino dentro il "Polo CulturAprilia" lungo la via Pontina. I ladri che si sono introdotti all'internoportato via diverse derrate alimentari destinate alla beneficenza e un furgone utilizzato per la distribuzione alle famiglie e alle persone in difficoltà. A rendere noto il fatto, è stata stessa Associazione benefica. "Ci auguriamo che il mezzo, un Fiat Ducato Diesel, targato BA578JJ, recante il logo 'Banco Alimentare' venga ritrovato in condizioni tali da consentirne l'utilizzo immediato e non danneggiare ulteriormente i beneficiari finalinostra azione", spiega il presidente Giuliano Visconti. "La città di Aprilia e il suo cuore solidale non meritano atti di questo tipo. Quest'azioneè una ferita per tutti noi e ...