Sport in tv oggi mercoledì 16 agosto | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 agosto 2023)16, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sul tennis e sul Palio di Siena. Il torneo di Cincinnati si prenderà la scena con i match di secondo turno del tabellone maschile e femminile. Jannik Sinner tornerà in campo nel giorno del suo compleanno e proverà a farsi un regalo, iniziando nel migliore dei modi questa avventura in Ohio. Con lui in campo anche Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Martina Trevisan e Jasmine Paolini. Nella mitica Piazza del Campo un pezzo d’Italia avrà la classica rappresentazione della Carriera dell’Assunta e lo spettacolo non mancherà ...