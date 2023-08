Sport | Claudio Schermi nuovo presidente della federazione internazionale Dragon Boat

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Pattaya, 16 ago. - (Adnkronos) - Nel corso del 19° Congresso OrdinarioInternationalFederation tenutosi a Pattaya, Thailandia, le Federazioniive Nazionali affiliate hanno eletto l'italianocome, grazie al 50% in più dei voti necessari per diventare, che ha avuto la meglio su Julie Doyle (GB) e Peter Jarosi (Hun), è il primodell'IDBF non britannico dopo Bob Wilson, Mike Haslam e Mike Thomas. Nel suo discorso di presentazioneha sottolineato le due aree principali sulle quali desidera concentrarsi. Una riguarda le organizzazioni multicome il Comitato Olimpico ...

... personaggi della società civile, della politica, delle istituzioni, del mondo delloe dello ... due ex capitani di Genoa e Sampdoria sempre pronti quando il cuore chiama,Onofri e Enrico ...Gli azzurri Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), agli ordini del direttore tecnicoPescia e inseriti nel ...Cagliari, per la prima di campionato contro il TorinoRanieri sta pensando a Zito Luvumbo come titolare Il Cagliari è al lavoro per preparare la ... come riportato da La Gazzetta dello. Il ...

Nel corso del 19° Congresso Ordinario della International Dragon Boat Federation tenutosi a Pattaya, Thailandia, le Federazioni Sportive Nazionali affiliate ...Lo sport è un tamburo pazzesco e le donne, per essere credibili, devono essere per forza sul gradino più alto Questo è il numero di venerdì 12 agosto 2023 ...