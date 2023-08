Spigno Saturnia Un moderno palazzetto dello sport | al via il progetto dell’Amministrazione

(Di mercoledì 16 agosto 2023)– Avanti tutta per la realizzazione di uned innovativoche dovrà qualificare ulteriormente la nascita di un polo scolastico in località Argentera a. Approvata dalla Giunta nella giornata di lunedì, subito dopo la pausa del Ferragosto è stata pubblicata la delibera con cui l’esecutivo del sindaco L'articolo Temporeale Quotidiano.

... Patrica, Ceccano, Supino, Morolo, Sgurgola, Latina, Lenola, Campodimele, Fondi, Formia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze, Cori, Norma, Roccagorga, Latina, Maenza, Prossedi,, ...Ambrogio sul Garigliano Sant'Andrea di Vallefredda Santelia sul Fiumerapido San Vittore del LazioVilla Santa Lucia Viticuso e Acquafondata Nome Regio Decreto Belmonte Castello ...... Patrica, Ceccano, Supino, Morolo, Sgurgola, Latina, Lenola, Campodimele, Fondi, Formia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze, Cori, Norma, Roccagorga, Latina, Maenza, Prossedi,, ...

Spigno saturnia: "Le Istituzioni si muoveranno solo quando ci sará il ... Telegolfo

Uno di questi veniva rintracciato in zona Spigno Saturnia. Il terzo ragazzo giungeva in Commissariato a bordo dell’auto ricercata. “In Ufficio – spiegano dalla Polizia – i tre venivano riconosciuti ...Contemporaneamente il personale della Volante rintracciava uno dei due, in transito, in località Spigno Saturnia. e il terzo ragazzo è arrivato in a bordo dell’autovettura ricercata. In Ufficio, i tre ...