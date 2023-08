- Pubblicità - Anche se l'uscita di: Beyond the- Verse è stata posticipata a data da definirsi , i creatori e sceneggiatori del franchise hanno offerto un aggiornamento in merito a quando il film verrà distribuito. ...- Pubblicità - Il protagonista di Kraven - Il Cacciatore , Aaron Taylor - Johnson , rivela l'intenso allenamento e l'aumento di peso a cui si è sottoposto per incarnare il cattivo di. Taylor - Johnson non è estraneo ai film di supereroi, visto che nel corso della sua carriera è stato protagonista di Kick Ass, e ha avuto un breve ruolo nel MCU nei panni di Quicksilver, ...A seguito dello sciopero di attori e sceneggiatori , Sony ha modificato il calendario dei film in uscita e uno dei suoi prodotti più attesi, quale: Beyond the- Verse , è stato rimandato a data da destinarsi . Una scelta che ha sicuramente rattristato il pubblico più curioso, che avrebbe voluto completare l'avventura animata ...

Spider-man, il nuovo film che si può vedere gratis su YouTube WIRED Italia

La scena cancellata di MJ in Spider-Man: No Way Home rende ancora più tragico il finale del film. Interpretata da Zendaya, la libera interpretazione del personaggio di Mary Jane Watson da parte della ...Il protagonista di Kraven - Il Cacciatore, Aaron Taylor-Johnson, rivela l'intenso allenamento e l'aumento di peso a cui si è sottoposto ...