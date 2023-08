Spalletti | «la clausola non può comprimere il diritto del lavoro | anche se firmata dalle parti»

(Di mercoledì 16 agosto 2023) A Sky si torna sulla vicendaNazionale De Laurentiis. Secondo Sky, i rapporti tra la Nazionale e il Napoli si sono interrotti. Come detto, l’eventuale contenzioso sarebbe tra il Napoli e. A Sky informano e raccontano che sia la Federcalcio siastanno ascoltando pareri legali, «perché non è detto che lapossa essere considerata validase sottoscritta da entrambe le».e De Laurentiis hanno risolto il lorodelma c’è questo accordo suppletivo. A Sky ha parlato Alberto Fantini espertosportivo dello studio Tonucci «Ci sarebbe questache impedisce adi poter fare l’allenatore e fare quello ...

, incontro in vista FIGC - Napoli Come infatti svela Calciomercato.com , tra la federazione e la società partenopea sono in corso febbrili contatti per risolvere il problema della ...Il titolo è il seguente: "Caso, la penale che blocca la Nazionale è un pretesto". Tensione- ADL da mesi: cosa svela Antonio Corbo Secondo quanto infatti rivela il giornalista, c'......e commenta la situazione di empasse fra la FIGC e il Napoli per quanto riguarda Luciano, scelto da Gravina per sostituire Mancini sulla panchina dlela Nazionale ma bloccato da una...

Perché sulla clausola Spalletti il Napoli dice di avere ragione: Club equiparato alla Nazionale, paga o resta fermo Sport Fanpage

La Figc insiste per affidare la panchina della Nazionale a Spalletti: venerdì sarà il giorno della decisione. Resta il nodo della clausola dopo il duro comunicato di De Laurentiis che dice "è una ques ...Ormai è diventato un vero caso l'affare Spalletti, scelto dalla FIGC come erede di Mancini sulla panchina della Nazionale.