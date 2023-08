Spalletti-Italia | nel weekend l’annuncio La FIGC lo libera dalla clausola | senza versare un euro al Napoli

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ladi Gravina è pronta ad annunciarecome ct nel, manlevandolocon il. NOTIZIE CALCIO. Lucianosta per essere annunciato come nuovo commissario tecnico della Nazionalena. A confermarlo è il giornalista Alessandro Alciato, voce autorevole sulle vicende azzurre. Secondo Alciato,ufficiale dell’ingaggio dida parte dellaarriverà nel, dopo alcuni approfondimenti legali necessari. “CT confermato. Approfondimenti legali spostano termine annuncio ufficiale, si lavora per fine settimana (pronta a manlevare ...

Le dimissioni di Mancini da ct della Nazionale hanno sconvolto l'calcistica a livello federale, con ripercussioni in Serie A visto che la prima scelta come sostituto, Luciano, è al centro di una guerra di nervi tra il tenace Aurelio De Laurentiis ......giocare e su chi potrebbe puntare la Nazionale sotto la guida dell'allenatore campione d'. Il modulo . La difesa . Il centrocampo . L'attacco . Il modulo. I moduli prediletti dasono ...... sulla panchina dell'. De Laurentiis E' un personaggio a tutto tondo, non è sbagliato quello che dice. Non è il quantum economico che vuole per ricoprire l'assenza di, ma è un ...

Italia, ecco come giocherebbe con Spalletti in panchina Corriere dello Sport

Sulla polemica del prossimo ct della Nazionale, Quagliariello (Forza Italia): «Sembra l’Unione Sovietica, bisogna rispettare un contratto tra privati». Marcheschi (Fratelli d’Italia): «Non iniziamo un ...sulla panchina dell’Italia. De Laurentiis E’ un personaggio a tutto tondo, non è sbagliato quello che dice. Non è il quantum economico che vuole per ricoprire l’assenza di Spalletti, ma è un impegno ...