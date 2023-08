Spalletti | i club di Serie A hanno chiesto alla Figc di non pagare la clausola al Napoli

(Di mercoledì 16 agosto 2023)in Nazionale è sempre più un caso. Per Cronache di Spogliatoio alcunidiA avrebberoFedercalcio di nonla. Ecco cosa scrive Cronache: Nelle scorse ore alcunidicontattato la Federazione chiedendo di nonlaper liberare. Il loro punto di vista è molto semplice: non è giusto che soldi dellaentrino all’interno delle classe di unconcorrente. Nel caso in cui ladecida di, sono addirittura state minacciate le interrogazioni parlamentari. Cronache sente anche Massimo Moratti, l’ex ...

