Spalletti è un caso politico | la destra segue De Laurentiis e vuole la testa di Gravina

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Nazionale, ile riguarda solo tangenzialmente Luciano. Il bersaglio grosso èe soprattutto la Federcalcio. Il centroha annusato la possibilità, probabilmente l’ha anche costruita, e ora è cominciato l’attacco al numero uno del calcio italiano che in questi mesi ha accumulato diversi nemici. Certamente Aurelio Dee Claudio Lotito, ma nemmeno la Juventus si straccerebbe le vesti per difenderlo. Al momento è tutto fermo. La Figc non ha annunciato. Nel frattempo però la giornata è stata caratterizzata da attacchi politici da parte di Fratelli d’Italia (il partito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni) a. L’intervento più importante è quello del senatore Paolo Marcheschi ...

...per un tradimento (in questonon c'è un club concorrente ma una Nazionale che dovrebbe sempre essere una ragione superiore) creano situazioni spiacevoli. Tra l'altro il tatuaggio diè ......firmato con bolli e ceralacca e clausole punitive (frustate e pecunia) indi rescissione. E così ADL ha chiamato Rudi Garcia per sistemare al meglio le cose e difendere il titolo.- ...... con ripercussioni in Serie A visto che la prima scelta come sostituto, Luciano, è al ...nel contratto del tecnico una clausola poco al di sotto dei 3 milioni di euro da corrispondere in...

Caso Spalletti, Moratti: "Per ADL 3mln sono pochi Per me ancora meno. Non l'avrei ostacolato" Tutto Napoli

Solo all’estero, poi il caso Sarri Già, Higuain ... Insomma, la clausola di non concorrenzialità di Spalletti è in buona compagnia.Sulla polemica del prossimo ct della Nazionale, Quagliariello (Forza Italia): «Sembra l’Unione Sovietica, bisogna rispettare un contratto tra privati». Marcheschi (Fratelli d’Italia): «Non iniziamo un ...