“Spalletti CT confermato” | l’ex Napoli ad un passo dalla Nazionale

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Sono ore di grande agitazione in FIGC, i vertici sono al lavoro per trovare l’accordo con Luciano: è lui il prescelto L’addio alladi Roberto Mancini ha sconvolto i piani della FIGC, che ha individuato in Conte ei possibili sostituti sulla panchina degli azzurri. Tuttavia, nelle ultime ore pare essersi definitivamente defilato Conte e la Federazione abbia virato tutto su. Come risaputo però, per liberare il tecnico di Certaldo bisognerà superare lo scoglio De Laurentiis, che richiede a gran voce il pagamento della clausola rescissoria stabilita al termine dell’avventura con il, dal valore di circa tre milioni di euro. Alciato non ha dubbi: “Lalibereràclausola” Il giornalista ...