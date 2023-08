Spagna – Inghilterra | sarà la prima finale europea della Coppa del Mondo

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Due storie di crescita, due nuove stelle splendenti, un solo obiettivo: portarsi a casa, per lavolta, ladeledsaranno ufficialmente le finaliste nel match conclusivo di Sydney, in programma per domenica 20 agosto

Mondiali femminili: l'Inghilterra batte l'Australia e va in finale con la Spagna

