(Di mercoledì 16 agosto 2023) Gli abitanti di una zona rurale dell'isola spagnola di(Canarie) sono stati evacuati dalle loro case a causa di unsviluppatosi nei comuni di- come mostra il video - ...

"E' unmolto complicato, le prossime ore saranno fondamentali", ha affermato in conferenza stampa il governatore delle Canarie Fernando Clavijo. Sul posto sono attivi mezzi terrestri e aerei.Nella notte tra martedì e mercoledì si è sviluppato un grossoboschivo in una zona rurale di Tenerife, la più grande delle isole Canarie, ..."È unmolto complicato, le prossime ore saranno fondamentali", ha affermato in conferenza stampa il governatore delle Canarie Fernando Clavijo. Sul posto sono attivi mezzi terrestri e aerei. ...

Spagna, incendio boschivo a Tenerife: fiamme ad Arafo - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Migliaia di residenti e villeggianti sono stati costretti ad abbandonare le loro case e i loro campeggi a causa di un incendio che si è diffuso nel sud-ovest della Francia ...Nella notte tra martedì e mercoledì si è sviluppato un grosso incendio boschivo in una zona rurale di Tenerife, la più grande delle isole Canarie, che ...