Sorrento e Capri | Focus sulla guida in stato di ebbrezza

(Di mercoledì 16 agosto 2023)sicura in barca. Tutti negativi all’alcol test, rassicurazione per bagnanti e diportisti È costante lo sforzo dei carabinieri nel garantire la sicurezza dei naviganti lungo la costiera sorrentina e nell’area marina di. I militari della compagnia dihanno effettuato una serie di controlli approfonditi sulle imbarcazioni: obbiettivo principale è assicurare ai bagnanti una costa sicura e diffondere tra i diportisti maggiore senso di responsabilità. Durante il servizio, svolto con la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto, gli operatori hanno dato un particolare rilievo alla verifica delladelle imbarcazioni indi ebrezza. Su un totale di 70 imbarcazioni ...

'Quanto sta accadendo in questi giorni di agosto nelle acque del triangolo del Paradiso '- Positano' impone non solo una riflessione attenta ma una reazione immediata. Gli incidenti mortali purtroppo erano prevedibili perché sono troppi i fattori di rischio che in questo ......un protocollo d'intesa siglato con gli istituti alberghieri di Castellammare di Stabia e, ... Stefano Mazzone, 47 anni, è chef a. Lui è nato a Treviso, ma è figlio di siciliani, il suo è ...è un'isola situata nel Golfo di Napoli, famosa per la sua bellezza naturale, le spiagge ... Per raggiungere la città, potete prendere un traghetto o un aliscafo da Napoli o da. I ...

Sorrento - Capri - Positano: l'appello di Atex al prefetto per la ... Positanonews

È costante lo sforzo dei carabinieri nel garantire la sicurezza dei naviganti lungo la costiera sorrentina e nell’area marina di Capri. I militari della compagnia di Sorrento hanno effettuato una ...Controlli alle imbarcazioni nel Golfo di Napoli tra lo specchio d'acqua maggiormente trafficato come quello tra Sorrento e Capri, focus sulla guida in ...