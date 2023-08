Sorpresa al tg1 | nessuno se lo sarebbe mai aspettato | la Rai rivoluziona tutto

(Di mercoledì 16 agosto 2023) NEWS TV. È un ritorno atteso e in, che arriva a distanza di esattamente un anno dall’ultima apparizione. La tv di Stato, in una stagione estiva ricca di rivoluzioni, ha scelto di tornare sulla scena con un colpo di scena chesimai: Emma D’Aquino è tornata a condurre l’edizione delle 20:00 del TG1, facendo ritorno nello studio che ha rappresentato la sua casa professionale per anni. Un evento che ha catturato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, destando curiosità e riflessioni su cosa possa aver spinto questa scelta. L’annuncio della Rai ha colto tutti di, dando vita a un’estate che si preannuncia all’insegna del cambiamento e della novità. Leggi anche: “Reazione a Catena”, la pessima notizia sul premio: è bufera in Rai Leggi anche: Tragico ...

Alberto Matano a ruota libera sulla sua vita privata come mai prima d'ora. L'ex mezzo busto del, oggi saldamente alla guida de La vita in diretta , ha raccontato al magazine Oggi perché ha ......45 - Reazione a catena 20:00 -20:30 - Techetechete' 21:25 - Sogno e son desto 23:25 -Sera ...00 - FRIENDS - ABBRONZATURA A SPRUZZO 19:25 - FRIENDS - TORTA A19:55 - FRIENDS - UNA ...Gli italiani in ferie, ildedicato per circa quattro quinti alla spettacolare operazione pro - ... La distrazione ideale, e la storia patria è piena di tali eventi estivi a. 'E io tra di ...

Argentina, l'ultraliberista Milei a sorpresa vince le primarie per le presidenziali RaiNews

Daniela Santanchè sta trascorrendo la giornata di Ferragosto al Twiga. Come rivelato da un flash di Dagospia, a tavola con la ministra del Turismo e Dimitri Kunz c’è anche Massimo Boldi. Non è tutto, ...Tg1, cambiamenti in vista Il telegiornale di Rai Uno prova a fare dei nuovi cambiamenti: ecco l'ultima indiscrezione ...