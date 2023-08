Sonia Bruganelli torna in TV? L’ex opinionista del GFVip si espone | il commento FOTO

(Di mercoledì 16 agosto 2023)verso una nuova avventura televisiva?del Grande Fratello Vip sisu Instagramarriverà in Rai con un nuovo ruolo? Da diverse settimane si vocifera il suo arrivo in Rai per una nuova avventura. Lapotrebbe far parte della nuova giuria del programma televisivo “Ballando con le stelle” condotto da Milly Carlucci? Leggi anche –>Flavio Briatore in vacanza con Nathan Falco e Leni Klum: il dolce post socialdelsi… Nelle ultime oreha riportato sul suo account Instagram l’uscita di una notizia che riguarda la sua prossima esperienza televisiva?....

Se tutto ciò fosse confermato,sarebbe rimasta con il cosiddetto cerino in mano (di recente si è mormorato che abbia fatto carte false per entrare nello show, ma la Carlucci non ...Si è appreso chesi è proposta come possibile membro della giuria, tuttavia secondo Dagospia, sembra che Milly Carlucci non mostri entusiasmo riguardo a questa scelta.Conclusa l'esperienza al Grande Fratello Vip, dove è stata opinionista per due edizioni consecutive prima di venire sostituita insieme alla collega Orietta Berti da Cesara Buonamici,pare che sia alla ricerca di un posto in Rai . Portata a termine la separazione da Paolo Bonolis, l'imprenditrice si è concentrata sul lavoro e in particolare sull'attività della sua ...

Sonia Bruganelli, Ferragosto con Paolo Bonolis: la foto insieme. «Mostra sempre un grande dolore» leggo.it

Iniziano i primi annunci per la prossima stagione di Ballando con le Stelle. La padrona di casa, la stoica Milly Carlucci, aveva fatto intendere che presto ci sarebbero state rivelazioni importanti. E ...Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono separati sì, ma il Ferragosto sembra lo abbiano trascorso insieme. L'opinionista della casa del GfVip ha, infatti, condiviso uno scatto del ...